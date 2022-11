Argentinië haalt twee nieuwe pionnen bij de selectie na blessures

Argentinië lijkt helemaal klaar voor het WK. Het won van Saudi-Arabië met 5-0 de laatste oefenwedstrijd.

Daags na die laatste voorbereidingswedstrijd moest Argentinië echter twee keer de selectie wijzigen. Nicolas Gonzalez van Fiorentina moest afhaken met een blessure die hij op training opliep.

De mogelijke basisspeler werd vervangen door Angel Correa van Atletico. Even later moest ook Joaquin Correa van Inter de selectie verlaten. Hij moet geblesseerd afhaken, zonder dat er meer details over de blessure werden gegeven.

Als vervanger werd dan Thiago Almada opgetrommeld. De 21-jarige spits speelt voor Atlanta in de MLS en heeft nog maar één cap achter zijn naam.