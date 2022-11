De FIFA volgt Qatar in hun verzoek om alcohol te verbieden

Enige tijd nadat Qatar had geopperd om bier in alle stadions te verbieden kwam de FIFA met een statement. Daarin volgden ze het gastland.

De FIFA pleegde overleg met Qatarese autoriteiten en besliste om zich te "focussen op de bierverkoop in de FIFA Fan Festival en andere fanlocaties". De verkoopstanden voor bier in de buurt van de stadions worden verwijderd. Het alcoholvrije bier zal wel nog aan de stadions verkocht worden.

Verder zal de FIFA verzekeren dat de sfeer voor de fans vriendelijk en aangenaam blijft. Ook bedankt de bond AB Inbev voor hun begrip en steun in de beslissing.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks