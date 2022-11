'Ruslan Malinovskyi kan in januari een transfer maken naar de Premier League'

De ex-speler van Genk zou in de volgende transferperiode een mooie overstap kunnen maken.

Ruslan Malinovskyi (29) zit momenteel niet op het WK in Qatar want Oekraïne is er niet bij in Qatar. In 2019 maakte Malinovskyi de overstap van Racing Genk naar Atalanta voor zo'n 14 miljoen euro.

Doe Oekraïner staat dit seizoen niet zo veel in de basis, maar maakte wel al 2 goals en gaf één assist. Vooral vorig seizoen speelde hij erg sterk bij de Italianen en hij zou in januari een mooie transfer kunnen maken.

Volgens Tuttomercatoweb zou Tottenham Hotspur echter interesse tonen in Malinovskyi. Het contract van de Oekraïner loopt namelijk af in juni volgend jaar en als Atalanta nog geld wil voor hem, dan moet het in januari cashen of Malinovskyi loopt gratis de duur uit.