'PSG wil nieuw stadion en... koopt gewoon een voetbaltempel die al in Parijs staat'

PSG heeft plannen om het Parc des Princes te verlaten. En daarvoor hoeft de Franse grootmacht zelfs geen nieuw stadion te bouwen.

De Franse overheid denkt er namelijk aan om het Stade de France te verkopen. Door de weinige evenementen is de voetbaltempel namelijk verlieslatend. Volgens de Franse kranten bereidt PSG momenteel een bod voor.

De Franse grootmacht voetbalt sinds 1974 in het Parc de Princes. Het spreekt dan ook voor zich dat de thuishaven een opknapbeurt nodig heeft. Bovendien is de betonnen constructie niet meteen een streling voor het oog.

Perfect alternatief

Het Stade De France - gebouwd voor het WK 1998 in Frankrijk - is in dat opzicht een perfect alternatief. Bovendien betekenen de ruim 80.000 zitjes ook meteen een uitbreiding van ruim 30.000 fans bij thuiswedstrijden.