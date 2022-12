Verrassing! 'Robin Van Persie duikt op bij Manchester United'

In Manchester werd vreemd opgekeken toen Robin Van Persie maandag in het stadscentrum opdook.

Robin Van Persie zou samen met zijn zaakwaarnemer Kees Vos in Manchester gesignaleerd zijn, zo schrijft de Manchester Evening News. Er is echter geen enkel transfernieuws te rapen, al zou Van Persie toetreden tot de staff van zijn ex-ploeg Manchester United, zo klinkt het bij de Britse krant.

Van Persie was zelfs op bezoek bij Erik ten Hag, om achter de schermen een kijkje te nemen bij de club. De ex-spits heeft wel oren naar een trainersjob. Momenteel is hij bij de 16-jarigen van Feyenoord trainer. Hij werd recent ook opgenomen in de opleiding van de UEFA Pro-opleiding.