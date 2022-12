Analist ergerde zich blauw aan Les Bleus: "Precies herhaling van tegen Rode Duivels"

Frankrijk wist zich als tweede te plaatsen voor de WK-finale in Qatar, na een 2-0 zege tegen Marokko.

Niet iedereen was echter in de wolken met de prestatie van de Fransen. Zo was ook Marc Degryse bijzonder kritisch.

Herhaling?

"Ik heb me weten te ergeren aan de Fransen", klinkt het in zijn analyse in Het Laatste Nieuws. "Het was opvallend van een regerend wereldkampioen."

"Ze gaven de bal aan Marokko en waren aan het wachten op fouten van hen. Ik keek precies naar een herhaling van de match tegen de Rode Duivels in Rusland vier jaar geleden."