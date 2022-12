Mulder en Degryse laten zich gaan over het WK in Qatar en FIFA-voorzitter Infantino

Het WK in Qatar zit erop. Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, sprak van het beste WK dat er ooit geweest is.

Het is moeilijk voor de analisten om dit WK te benoemen tot beste ooit. “Ik blijf met een dubbel gevoel zitten omtrent dit tornooi: de toewijzing, de mensenrechten…”, zei Jan Mulder bij Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse gaf het een andere draai. “De finale was de mooiste aller tijden, maar het blijft het toernooi van de schande”, vult hij meteen aan.

“Ik heb me enorm geërgerd aan de arbitrage en aan de FIFA. Dat die Infantino daar na de kleine finale naast een emir staat die een vrouwelijke ref de hand weigert te schudden: moeten we dat normaal vinden?”

De kans dat Infantino echter een nieuw mandaat krijgt als voorzitter is bijzonder groot. De vrees dat er in zijn volgende ambtstermijn niks zal veranderen is dan ook groot.

“Het ergste is dat de Nederlandse voetbalbond al heeft aangekondigd dat men volgende keer weer op Infantino gaat stemmen, wegens geen andere kandidaat. Stel dan iemand anders voor!”, reageert Mulder. Waarop Degryse reageert: “Kunnen we Messi geen voorzitter maken?”