René Vandereycken ziet dat tactische zet van Argentinië goed heeft uitgepakt

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni verraste tegen Frankrijk met zijn opstelling. René Vandereycken heeft gezien dat die tactiek goed heeft uitgepakt.

Angel Di Maria begon op links en niet zoals gebruikelijk op rechts. Aan Het Nieuwsblad vertelde René Vandereycken dat hij denkt dat het een defensieve zet was, die offensief goed uitpakte. Volgens Vandereycken was het een keuze om het gevaar van de Franse linkerflank, met Theo Hernández en Kylian Mbappé, te ontmijnen. Vandereycken vroeg zich af of Scaloni met Rodrigo De Paul voor extra loopvermogen wou zorgen.

Daarnaast zag Vandereycken Argentinië ook met een 4-3-3 starten en niet met een 4-4-2. Di Maria begon in die opstelling vanop de linkerflank. Daar was hij beslissend en had hij een voet in de 1e 2 doelpunten.

Vandereycken vond sommige keuzes van Didier Deschamps daarentegen niet altijd even verstandig. Deschamps probeerde de situatie om te keren, maar Vandereycken vond het vreemd dat Deschamps al voor de rust wisselde. Hij zou dat pas bij de rust gedaan hebben. Dan zou Argentinië zich daar moeilijker op hebben kunnen inschatten.