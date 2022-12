Lille-coach over ex-smaakmaker van AA Gent: "Het wordt moeilijk om hem te houden"

Bij Lille loopt een voormalig goudhaantje van AA Gent rond. De trainer verwacht niet dat hij volgend seizoen nog bij de club zal spelen.

Jonathan David speelde 2 seizoenen voor AA Gent. Vooral in zijn 2e seizoen was hij een absolute smaakmaker. Hij was goed voor 23 goals en 10 assists in 40 wedstrijden. Daardoor kon Gent hem voor 27 miljoen euro aan Lille verkopen.

Ook daar bleef David het goed doen. Hij moest er eerst nog wat inkomen, maar vanaf zijn 2e seizoen loopt het vlotter. In zijn 3e seizoen bij Lille scoort hij opnieuw vlot.

Een nieuw avontuur lijkt voor David aan de orde. Trainer Paulo Fonseca denkt dan ook dat David volgend seizoen niet meer bij Lille zal spelen. "Het wordt moeilijk om hem te houden", vertelde hij aan La Voix des Sports. "Er zijn niet veel spitsen met zijn skills en cijfers in Europa. Ik denk dat Europese topclubs zullen proberen om hem vast te leggen."