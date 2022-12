PSV geeft AC Milan, met De Ketelaere en Saelemaekers in de basis, een bolwassing in oefenduel

De Belgen bij AC Milan konden de nederlaag niet vermijden.

Omdat de competitie in Italië en Nederland nog niet opnieuw begonnen is na het WK oefenden AC Milan en PSV nog eens tegen elkaar. PSV had hun vorig oefenmatch tegen Sassuolo gewonnen, AC Milan had al verloren van Arsenal en Liverpool.

En ook tegen PSV lukt het dus niet voor AC Milan. Het kwam al na acht minuten op achterstand na een goal van Til. Madueke zorgde nog voor de 2-0 en 3-0 met goals in de 21ste en 56ste minuut.

Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers stonden in de basis bij AC Milan, maar konden de nederlaag dus niet vermijden. Zij werden allebei vervangen in de 67ste minuut. In dezelfde minuut mocht ook Aster Vranckx nog invallen. Bij PSV stond Yorbe Vertessen in de basis, hij werd in de 58ste minuut vervangen.