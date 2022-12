Roberto Martinez spreekt over terugkeer bij Jonge Duivels van zijn poulain Eden Hazard

Roberto Martinez nam na het teleurstellende WK in Qatar afscheid als trainer van de Rode Duivels.

Volgens geruchten kondigde ook Eden Hazard in de kleedkamer zijn afscheid aan. Enkele dagen later maakte de kapitein inderdaad bekend dat hij niet meer voor de Rode Duivels zou spelen. Roberto Martinez is formeel als hij gevraagd wordt of Eden Hazard geen emotionele beslissing nam en later nog een comeback zal maken bij de nationale ploeg.

“No. Je keert altijd terug voor een specifieke competitie. Een EK of WK. Eden is een team player. Ik denk niet dat hij zou terugkeren voor een toernooi waarvoor hij zich niet op het veld gekwalificeerd heeft. Dan zou hij ook iemand belemmeren die dat wél gedaan heeft”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Toch zou Martinez het graag zien gebeuren, die comeback. Hij denkt echter aan een heel bijzonder toernooi. “Maar mijn droom is — ik zeg niet dat het gebeurt — dat Eden Hazard terugkeert voor de Olympische Spelen in Parijs. Dat zou pas een manier zijn om zijn internationale carrière te beëindigen. Als de U21 zich kunnen kwalificeren, zou het dan niet fantastisch zijn om Eden Hazard te zien voetballen in Parijs?”