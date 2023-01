Nottingham Forest legt miljoenen euro op tafel voor 24ste (!) versterking van dit seizoen

160 miljoen euro legde Nottingham Forrest afgelopen zomer op tafel om maar liefst 22 nieuwe spelers binnen te halen. En ook deze winter gaan ze lustig verder. Na Gustavo Scarpa van Palmeiras komt nu ook zijn ploegmaat Danilo naar Nottingham. Kostprijs 20 miljoen euro.

Danilo is de 24ste versterking voor Nottingham Forrest dit seizoen. De ploeg wil koste wat kost het behoud in de Premier League afdwingen om dan verder te bouwen.

Met zeven op negen in de laatste drie wedstrijden staat de ploeg van manager Steve Cooper momenteel op de dertiende plaats in de Premier League.

