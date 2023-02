Ex-Essevee-aanvaller rijdt auto total loss op bushokje tijdens illegale straatrace en neemt de benen

Op het veld was hij al ongrijpbaar door zijn snelheid, maar blijkbaar is dat niet zo op de baan. Ex-Zulte Waregem-aanvaller Jean-Luc Dompé is in Duitsland de oorzaak van een ongeval.

Dompé zou volgens de Duitse pers deelgenomen hebben aan een illegale straatrace in St. Pauli. Hij crashte zijn auto daarbij tegen een bushokje en pleegde vluchtmisdrijf. De Franse aanvaller werd gewond aan zijn hand. In de andere auto zou naar verluidt zijn ploegmaat van bij Hamburg, William Michelbrencis, gezeten hebben. Een zaak die uiteraard nog een staartje zal krijgen. #HSV-Profi #Dompé soll nach einem illegalen Autorennen auf St. Pauli in eine Bushaltestelle gekracht und vom Unfallort geflüchtet sein. Der Franzose zog sich eine Handverletzung zu. Der zweite beteiligte Pkw soll auf Mikelbrencis zugelassen sein.https://t.co/oDfo5WVy2X pic.twitter.com/rNx69oDN3y — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) February 7, 2023