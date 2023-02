🎥 Martinez onder vuur na deze beelden: "Hij weet heel goed wat hij doet"

In de partij tegen Leeds United ging het licht bij Lisandro Martinez van Man United net na de rust weer eventjes uit na een botsing met Patrick Bamford.

“Hij weet heel goed wat hij daar doet”, klonk het bij Sky Sports over de actie waarbij Martinez een lelijke tik met zijn voet in het gezicht uitdeelt.

Bamford rende naar de scheidsrechter na de actie, maar de scheidsrechter liet het passeren en ook de VAR greep niet in tijdens deze fase.

Man United Lisandro Martinez has been getting away with malicious tackles.



One day, a RED card will reset his brain. pic.twitter.com/6NoqBiWjdh