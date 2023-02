Voormalig Oostenrijks international en ex-speler van Excelsior en Feyenoord op straat doodgeschoten

In Oostenrijk is een voormalig international op straat doodgeschoten. Hij was international en was tijdens zijn carrière ook in Nederland actief.

In Wenen is volgens plaatselijke media na een caféruzie iemand doodgeschoten. Het gaat om Volkan Kahraman, een voormalig profvoetballer. De precieze omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk, maar nadien zou de dader zichzelf ook hebben doodgeschoten. Kahraman speelde in de jaren '90 in Nederland eerst enkele wedstrijden voor Feyenoord en daarna 2 seizoenen voor Excelsior. Daarna speelde hij onder meer ook voor Trabzonspor en Austria Wien. Ook speelde de middenvelder 3 interlands voor Oostenrijk. Na zijn carrière ging Kahraman nog de politiek in.