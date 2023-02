Braziliaanse voetbalbond reageert op geruchten over mogelijke komst van Real-coach Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti werd de afgelopen dagen genoemd om de nieuwe bondscoach van Brazilië te worden.

Verschillende Braziliaanse media kwamen vrijdag met het bericht dat Carlo Ancelotti een akkoord zou hebben met de Braziliaanse voetbalbond om Tite op te volgen als bondscoach van de Seleção.

Maar de Braziliaanse voetbalbond is duidelijk. "Het nieuws dat Ancelotti de nieuwe bondscoach wordt, is ongegrond", klinkt het. Wie dan wel de nieuwe Braziliaanse bondscoach moet worden en wanneer die voorgesteld zal worden is nog niet duidelijk.

Ook Ancelotti zelf, die met Real zaterdag de finale van het WK voor clubs speelt tegen Al-Hilal, viel uit de lucht. "Het Braziliaanse elftal? Ik weet hier niets van, ik weet ook niet wat er geschreven wordt in Brazilië. Ik ben de trainer van Real Madrid, ik heb nog een contract tot juni 2024."