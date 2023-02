Ligue 1: Reims-Belgen halen uit, David scoort tegen Sels en bedrijvige Doku houdt met Theate Dejaegere niet van winst

In de Ligue 1 was het een dag waarbij heel wat Belgen in actie kwamen. Reims stelde landgenoten op en in Toulouse-Rennes was het helemaal een strijd onder Belgen.

In de competitie gaat het nog altijd uitstekend voor het Reims van Will Still. De coach bracht opnieuw de Belgische flankverdedigers Thibault De Smet en Thomas Foket aan de aftrap tegen Troyes. Ze konden samen met hun ploegmaats juichen, want het werd een klinkende 4-0 voor Reims. Munetsi, Maolida, Balogun en Cajuste zorgden voor de goals.

Bij Straatsburg nam Matz Sels opnieuw plaats onder de lat. Veel vreugde heeft de Belgische doelman daar deze keer niet aan beleefd. Sels moest zich twee keer omdraaien. Evenveel keer was dat door toedoen van Jonathan David, de Canadees met wel een link naar de Jupiler Pro League. De ex-speler van Gent opende de score voor Lille van op de stip en beslechtte de partij helemaal met zijn tweede treffer.

Eerder kon u al lezen hoe Toulouse Renners had geklopt. Dat was een aangelegenheid voor verschillende Belgen: Dejaegere stond in de basis bij de thuisploeg, Theate en Doku bij de bezoekers. Voor Doku was het de eerste keer in een maand dat hij aan de aftrap stond en hij was bedrijvig. Doku knalde tegen de paal en dwong een owngoal af. Veel had zijn ploeg daar niet aan, want Rennes won met 3-1.