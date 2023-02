Beerschot schrijft open brief over arbitrage in Challenger Pro League

Op zijn website heeft Beerschot een open brief geplaatst over de arbitrage in de Challenger Pro League.

De club is het beu dat er elke keer weer grote fouten gemaakt worden door de scheidsrechters en laat haar grieven nu horen in een open brief.

Beste KBVB en Professional Referee Department,

De afgelopen weken en maanden onthield Beerschot zich van commentaar over de scheidsrechters in 1b. Steevast was dit het antwoord van coaches en spelers als er vragen over de refs kwamen: ‘wij spreken niet over scheidsrechters’. Maar genoeg is genoeg.

Na het incasseren van een offsidegoal tegen Lierse die niet werd gefloten, (toegegeven, we wonnen ook met een offsidegoal tegen Club NXT), werd afgelopen weekend een nieuw dieptepunt bereikt in de arbitrage dit seizoen.

Dat Tolis Konstantopoulos een rode kaart kreeg, was terecht, Beerschot aanvaardt dan ook de straf die z’n centrale verdediger kreeg, maar vraagt wel eerlijkheid en consequentie in de beslissingen van het referee department. Eerlijkheid en consequentie die vandaag ontbreekt. Beerschot kreeg al meer dan 20 keer dit seizoen excuses van het Referee Department vanwege verkeerde beslissingen. Maar die excuses veranderen niets aan de slechte prestaties van de scheidsrechters die elk weekend grove fouten blijven maken.

Zo kreeg Jake O’Brien bijvoorbeeld geen rode kaart tijdens Beerschot – RWDM. O’Brien vond het nodig om zijn studs vol op de achillespees te planten van aanvaller Thibo Baeten. Een opzettelijke en gemene overtreding met als enige doel om Baeten te kwetsen. De scheidsrechters zagen dit niet. Op de videobeelden is echter duidelijk te zien wat er gebeurde. Fouten zoals dit brengen de integriteit en gezondheid van spelers in het gedrang. En dat vindt de club een absolute schande.

Scheidsrechters zijn mensen, en kunnen fouten maken. Maar de foutenlast is dit seizoen wel te hoog. Net daarom pleit Beerschot voor ondersteuning voor onze refs. Hoe kunnen refs deftig functioneren als ze de ene week met VAR en de andere week zonder VAR moeten fluiten. Denken dat dit geen impact heeft op de scheidsrechters is verkeerd. Voetballers hebben vaak ook heel wat oefening nodig om een nieuw systeem onder de knie te krijgen en op een andere manier te gaan spelen, waarom zou dit anders zijn voor scheidsrechters?

Zoals de Pro League graag blijft herhalen: de Challenger Pro League is een profcompetitie. Laten we dan ook alles in het werk stellen om de wedstrijdomkadering professioneel te laten verlopen. Enkel op die manier kan de Belgische tweede klasse groeien en beter worden.

Beerschot wil graag in dialoog gaan met de betrokken partijen en naar een oplossing zoeken, want situaties zoals de afgelopen weken zijn nefast voor de geloofwaardigheid van het referee department en de voetbalbond.