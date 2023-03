De Ketelaere kan voorspelling ploegmaat niet inlossen maar koopt wel wat krediet, Milan verliest wel weer

Charles De Ketelaere kreeg van Milan-coach Pioli nog eens een basisplaats door de blessure van Brahim Diaz. Scoren lukte, ondanks een voorspelling van ploegmaat Leao, niet voor De Ketelaere.

Charles De Ketelaere pakte voor de match tegen Fiorentina uit met zijn eerste interview in het Italiaans en probeert zo wat krediet te kopen bij de fans. Dit zei De Ketelaere.

"Ik wil mijn team zo veel mogelijk helpen. Ik heb moeilijke momenten gekend, maar de laatste maand voel ik me uitstekend. Ik ga de ploeg proberen helpen. En wil zelf ook beter worden. Ik ben blij dat de club vertrouwen in mij heeft. Nu is het aan mij. Ik heb wat zaken veranderd om me beter te voelen. En ze beginnen te werken"

De Ketelaere kreeg vooraf ook nog steun van zijn ploegmaat Rafael Leao, die geschorst was voor de match tegen Fiorentina. Leao voorspelde dat De Ketelaere tegen Fiorentina namelijk zijn eerste goal voor Milan zou maken.

Rafael Leão expressing support for Charles De Ketelaere on Instagram 👑 pic.twitter.com/yYhz2k31De — Get Italian Football News (@_GIFN) March 4, 2023

Scoren lukte echter niet voor De Ketelaere. Hij en AC Milan ging met 2-1 de boot in tegen Fiorentina na goals van Gonzalez op penalty (49ste minuut) en Jovic (87ste minuut). Hernandez maakte in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer.

De Ketelaere speelde uiteindelijk 83 minuten voor hij naar de kant werd gehaald. Onder meer Ibrahimovic, Origi en Saelemaekers vielen in de tweede helft nog in, maar ook zij konden de nederlaag niet vermijden.