🎥 Pep Guardiola verontschuldigt zich voor onhandige viering

Pep Guardiola vierde de gelijkmaker van Julian Alvarez in de 27e minuut met niemand minder dan de invallers van Liverpool die zich aan het opwarmen waren. Sommige supporters beschouwen deze viering als een provocatie, anderen zien het gewoon als grapje.

"Het spijt me echt. Ik vierde het met mijn zoon op de tribune, ik kwam terug en zei: 'Dat was een mooi doelpunt, hè?' Dat is alles. Vind je het respectloos? Oké dan, sorry," zei de Catalaanse coach na de 4-1 overwinning tegen Liverpool.



Safe to say Pep enjoyed that Alvarez goal, but at least he was respectful about it 😂 pic.twitter.com/ncrE120OkZ