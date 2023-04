De jacht op een voetballer is geopend: transfergoeroe maakt pittig prijskaartje van Buffalo bekend

Emmanuel Gift Orban is dé sensatie van 2023 op de Belgische voetbalvelden. Ook in Seraing was het opnieuw raak.

Emmanuel Gift Orban werd door KAA Gent voor een dikke drie miljoen euro weggekocht bij het Noorse Stabaek. Op Transfermarkt is zijn marktwaarde intussen van 1 miljoen naar 9 miljoen gegaan op een paar maanden tijd - waanzinnig. Met veertien doelpunten en twee assists over alle competities heen is hij in elf wedstrijden al van heel groot belang geweest voor Gent. Bij de Buffalo's zullen ze hopen om de 20-jarige Nigeriaanse spits nog minstens een jaartje extra te kunnen houden of flink te cashen. Prijskaartje Transfergoeroe Fabrizio Romano denkt dat het prijskaartje om de nek van de aanvaller minstens twintig miljoen euro zal bedragen. Bij Gent zelf hopen ze mogelijk nog op meer. Tot op heden heeft er zich wel nog geen enkele club concreet weten te melden. Gift Orban zelf? Die droomt van Duitsland of Engeland.