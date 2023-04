Klopp wil shoppen bij concurrent en ziet mogelijkheden om te profiteren van vreemde situatie bij Chelsea

Jurgen Klopp kan na een nieuwe nederlaag op Manchester City de hoop op een plekje in de top vier nu wel opbergen. Intussen zijn de voorbereiding naar volgend seizoen al vol aan de gang.

Na een teleurstellend seizoen staat Liverpool momenteel maar liefst 30 punten achter koploper Arsenal. Dit seizoen kan niet meer gered worden voor de ploeg van Jurgen Klopp. De laatste wedstrijden zullen ze er nog alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen in de rangschikking, maar niets doet uitschijnen dat ze nog een plekje in de top vier zullen kunnen bemachtigen. Intussen zijn ze zich bij Liverpool al aan het voorbereiden op volgend seizoen. Klopp gaat op zoek naar een nieuwe pion op het middenveld en is erg geïnteresseerd in Conor Gallagher van Chelsea. Hij ziet de Engelse international perfect passen bij de speelstijl van Liverpool en wil de deal volgend seizoen rond krijgen, schrijft Independent. Gallagher heeft wel nog een contract bij de Blues tot 2025.

Hoewel je zou kunnen denken dat het moeilijk zal worden voor Liverpool om een speler weg te plukken bij de concurrent Chelsea, zou dat deze zomer wel eens helemaal anders kunnen zijn. De Blues worden gedwongen om te verkopen om te voldoen aan de FFP-regels. Ze hebben momenteel 31 spelers in hun selectie nadat Todd Boehly in de zomer de leiding van de club overnam. Gallagher zou dus één van die mogelijke vertrekkers kunnen zijn, al zouden ze ook afscheid nemen van Mateo Kovacic en Mason Mount. Die laatste werd eerder ook al gelinkt aan een transfer naar Liverpool. Afwachten dus wat dat allemaal zal worden deze zomer...