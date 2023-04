Done deal! Chelsea heeft een wel heel opmerkelijke keuze als nieuwe trainer

Chelsea heeft een opvolger voor Graham Potter gevonden. En da's toch een verrassende naam geworden, want The Blues halen clubicoon Frank Lampard terug, die eerder al de leiding had.

Lampard heeft het aanbod van Chelsea aanvaard, laat de Britse media weten. Mogelijk zit hij zaterdag al op de bank tijdens de competitiewedstrijd bij Wolverhampton. Chelsea zette drie dagen geleden coach Graham Potter aan de deur.

Lampard was als speler tussen 2001 en 2014 actief op Stamford Bridge. Hij pakte er drie Engelse titels en won de Champions League in 2014. Lampard is ook de clubtopschutter aller tijden.

De 44-jarige Londenaar was ook als coach al even actief bij Chelsea. Hij leidde de club anderhalf jaar tussen juli 2019 en januari 2021.

Lampard was afgelopen dinsdag aanwezig bij het 0-0 gelijkspel tussen Chelsea en Liverpool. De Blues blijven daardoor hangen op de elfde plaats in de Premier League, op liefst elf punten van de Europese plaatsen. Lampard was tot eind januari nog coach van Everton, maar kreeg daar zijn ontslag na een tegenvallende reeks. Everton verkeert nog steeds in degradatienood.