Boskamp heeft het er helemaal mee gehad: "Stelletje randdebielen!"

Johan Boskamp zat woensdagavond in De Kuip in Rotterdam. De notoire Feyenoord-supporter zag wat er gebeurde tijdens de match tegen Ajax en zijn hart bloedde.

Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker en had een bloedende wonde aan het hoofd. Daarnaast was er nog een deel van de Feyenoord-aanhang dat zich de hele match misdroeg. “Sinds corona zijn ze gek geworden", zegt Boskamp in GvA.

Ook antisemitische gezangen en rookpijlen waren schering en inslag. "Een regelrechte schande”, klinkt het. “Als je met aanstekers naar het hoofd van een speler gooit, dan hoor je thuis in een instelling. Dan ben je niet goed bij je hoofd. En die ­anti-Joodse gezangen... Dat is echt het laagste van het laagste."

Boskamp zou ze terug naar school sturen. Dat ze die gasten maar eens een lesje geschiedenis geven. Dat stelletje randdebielen helpt mijn club helemaal naar de klote. We hadden al niet de beste reputatie en dit maakt het alleen maar ­erger."