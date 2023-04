🎥 Wereldvolley zorgt ervoor dat Lampard comeback in mineur viert bij Chelsea

Na één periode als speler en één als trainer, is Frank Lampard opnieuw aan de slag als trainer van Chelsea. Maar bij zijn comeback ging het alvast niet van een leien dakje voor de ex-speler van de Blues.

Chelsea is de voorbije weken afgegleden naar de 11e plaats in de Premier League en lijkt dit seizoen niet meer in de prijzen te zullen eindigen. Op het veld van Wolverhampton zou een zege wel deugd gedaan hebben voor Chelsea en Lampard.

Een prachtige volley van Matheus Nunes besloot daar echter anders over. De Portugees trapte het leer overhoeks voorbij Kepa in doel. Bij Chelsea werd de hele voorlinie Felix, Havertz, Sterling vervangen maar ook vevangers Aubameyang, Pulisic en Mudryk konden niet scoren waardoor Chelsea met 0-1 onderuit ging.

Records

De volley aller volleys! 🚀🔥 pic.twitter.com/XaOMNeoJOj — Play Sports (@playsports) April 8, 2023

Het was verder een recordnamiddag in de Premier League. Zo won Tottenham met 2-1 van Brighton, onder meer dankzij een doelpunt van Son. De Zuid-Koreaan scoorde zijn 100e doelpunt in de Premier League en is daarmee de eerste Aziatische speler die daarin slaagt.

100 keer Son aan het kanon in de Premier League! 💯🌞 pic.twitter.com/sXKpeqrKtV — Play Sports (@playsports) April 8, 2023

Een iets minder positieve statistiek is dat Ivan Toney voor de eerste keer in 22 beurten een strafschop gemist heeft. De Brentford-spits zag zijn elfmeter gepakt worden door Pope. Daarna scoorde Toney wél een elfmeter maar Newcastle United won nog met 1-2.

Andere uitslagen Premier League:

08/04/2023 13:30 Manchester United - Everton 2-0 08/04/2023 16:00 Aston Villa - Nottingham Forest 2-0 08/04/2023 16:00 Brentford - Newcastle United 1-2 08/04/2023 16:00 Fulham - West Ham Utd 0-1 08/04/2023 16:00 Leicester City - Bournemouth 0-1 08/04/2023 16:00 Tottenham - Brighton 2-1 08/04/2023 16:00 Wolverhampton - Chelsea 1-0 08/04/2023 18:30 Southampton - Manchester City 1-4