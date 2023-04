Promotie Kompany slecht nieuws voor een aantal 'Belgen': "Het is inderdaad de vraag"

In The Championship heeft Burnley al zekerheid over promotie. Rest de vraag of dat voor iedereen goed nieuws is.

Vincent Kompany is heel blij met de promotie en zal de volgende weken volop mikken op de titel in de Engelse tweede klasse. En dan een nieuwe ploeg klaarstomen voor de Premier League. Rest de vraag: wie van de huidige kern krijgt dan nog een plek? King Kompany koos de voorbije jaargang voor heel wat spelers die we nog kennen vanuit de Belgische competitie. Josh Cullen (Anderlecht), Lyle Foster (Westerlo), Samuel Bastien (Standard), Manuel Benson (Antwerp), Vitinho (Cercle Brugge), Anass Zaroury (Charleroi) en Ameen Al-Dakhil (STVV) zijn naar Burnley gekomen. Ervaring "Het is inderdaad de vraag of ze mee de stap naar de Premier League zullen maken", aldus Eric Van Meir in De Zondag daarover. "Sowieso zal er voor die jongens maar een plek in de kern zijn in de breedte. Maar deze ervaring zullen ze niet snel vergeten."