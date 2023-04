Thibaut Courtois met Real Madrid oppermachtig, terwijl Italiaans onderonsje droevig afloopt voor de thuisploeg

Het was weer genieten in de Champions League. Al gaan ze hier niet zo over denken in Londen en Napels.

Chelsea - Real Madrid

Real Madrid won de heenwedstrijd met 2-0. Dit dankzij doelpunten van Karim Benzema en Marco Asensio. Het leek dus een bijna onmogelijke opdracht te worden voor de Londenaren in de terugwedstrijd.

Chelsea kon het alvast niet rechttrekken in de eerste 45 minuten. Ze speelden met de nodige drang naar voren, maar zonder succes. Courtois speelde een hoofdrol met een fantastische redding tegen zijn voormalige ploeg.

De Engelsen gingen op hetzelfde elan verder in de tweede helft, maar het was Real dat toesloeg. Vinicius hield het overzicht en hij speelde zijn collega aanvaller Rodrygo aan die de score kon openen.

Rodrygo had er zin in want na een prachtige actie van Valverde legde hij de wedstrijd in een definitieve plooi in de 80ste minuut.

Zo plaatst Real Madrid zich voor de halve finale van de Champions League.

Napoli - AC Milan

AC Milan kon dankzijk een vlijmscherpe counter winnen van Napoli met 1-0 in de heenwedstrijd. Bennacer was de doelpuntenmaker van dienst. Geen onmogelijke opdracht voor Napoli om dit recht te zetten.

Giroud was de man die in de schijnwerpers stond de eerste helft. De Franse aanvaller van AC Milan schoot een strafschop in de handen van de Napolitaanse doelman en wrong nadien nog een grote kans af. Hij mocht Leao dankbaar zijn die de bal panklaar legde. Hierdoor kon Giroud toch vieren en een doelpunt achter zijn naam schrijven.

Napoli had de eerste helft de nodige pech gehad. De bal had op de stip kunnen liggen al oordeelde de scheidsrechter en de VAR van niet. Ze moesten ook een dubbele wissel uitvoeren omdat zowel Rui als Politano geblesseerd het veld moesten verlaten.

Napoli kwam vol goede moed uit de kleedkamer en kreeg een aantal goede kansen. Dit echter zonder te kunnen scoren. In de 68ste minuut mocht doelpuntenmaker Giroud gaan rusten. In zijn plaats kwam Divock Origi op het veld.

In het slot van de partij kreeg Napoli de ultieme kans om nog toe te slaan. Kvaratschelia kon echter zijn strafschop niet verzilveren. In het slot van de partij kreeg Alexis Saelemaekers nog een kleine 10 minuten speeltijd. Hij liet zich direct opmerken, maar zijn schot werd gestopt door de Napolitaanse doelman.

In de toegevoegde tijd kwam er toch nog een sprankeltje hoop voor Napoli via wie anders dan topscoorder Osimhen. Al kwam deze tegentreffer te laat.

De titel in de Serie A zal AC Milan aan Napoli moeten laten, maar de halve finale in de Champions League is wel voor de ploeg uit de modestad.