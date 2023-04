Real Madrid komt met een update over Eden Hazard

Real Madrid maakte eerder deze week bekend dat Eden Hazard voor onbepaalde tijd out is door een blessure.

Real Madrid speelt vanavond tegen Girona, maar Eden Hazard zal niet op de bank zitten. Onze landgenoot is out met een blessure. Het zou om een overbelasting gaan, zo was eerst te horen.

Maar dat blijkt niet te kloppen. Hazard had op training een stevige trap gekregen, waardoor hij niet meer inzetbaar was voor de competitiewedstrijd. Volgens Het Laatste Nieuws werden er bijkomende onderzoeken gedaan, waaronder een scan van de linkerenkel.

Ernstige schade zou er niet zijn, maar de enkel zou wel behoorlijk gezwollen zitten. Hazard kampte de voorbije jaren al met verschillende blessures, waardoor dit een nieuwe opdoffer zou zijn, maar gelukkig lijkt de schade mee te vallen.

Een drama is de blessure niet voor de Koninklijke, want Hazard kwam dit seizoen haast nog niet in actie, ook al was hij wel fit. Onze landgenoot, die na het WK afscheid nam van de Rode Duivels, heeft nog tot midden 2024 een contract in de Spaanse hoofdstad.