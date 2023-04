Nieuw onderzoek naar voetbalmakelaar Mogi Bayat

Mogi Bayat heeft een nieuw onderzoek aan zijn been. Eerder waren er al in België en Frankrijk onderzoeken naar hem ingesteld.

Het Belgische en Franse gerecht voerden al onderzoeken naar de activiteiten van de omstreden voetbalmakelaar Mogi Bayat. Nu is er volgens Het Nieuwsblad ook in Engeland een onderzoek naar hem gestart. Het is de Engelse voetbalbond FA die dat opgestart is.

Er wordt nagegaan wat de nauwe relatie tussen Bayat en voormalig directeur Lorenzo Gallucci van Watford eigenlijk inhield. Er zou gekeken worden of er belangenvermenging in het spel was.

Bayat werkt al jaren heel erg nauw samen met de Engelse club. Gallucci op zijn beurt had eventjes ook wat aandelen in het makelaarsbedrijf van Bayat, zo vermoedt men.