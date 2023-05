Nog meer problemen voor Barcelona: 'de Spaanse fiscus legt de club een monsterboete op'

Voor Barcelona blijven de problemen zich extrasportief opstapelen. Nu zou het van de Spaanse fiscus een boete van 15,7 miljoen euro gekregen hebben.

Het is het Spaanse El Confidencial die de informatie naar buiten bracht. Volgens het medium zou de Spaanse fiscus Barcelona een boete van 15,7 miljoen euro hebben opgelegd.

Die veroordeling zou door onregelmatigheden bij betalingen van de salarissen bij spelers in 2015 komen. Het gaat onder meer over de terugbeschikkingstelling van Audi-voertuigen of chartervluchten voor spelers die niet werden aangegeven. Ook stelt de fiscus zich vragen bij de ontslagvergoedingen van Alexander Song in 2016 en Arda Turan in 2020.

De boete komt bovenop de verdachtmakingen van de voorbije maanden in de Negreira-affaire aan het adres van Barcelona. De club wordt ervan verdacht een voormalig vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie tussen 2001 en 2018 bijna 7,3 miljoen euro te hebben betaald.