400 kilometer onderweg voor 9 minuten, hallucinante taferelen: "Randdebielen verpesten de club en het voetbal"

FC Groningen en Ajax Amsterdam speelden op zondagnamiddag tegen elkaar. Enfin, veel spelen was er uiteindelijk niet aan.

Al na enkele minuten werd het spel een eerste keer gestaakt, nadat er daarvoor al een verwittiiging was geweest voor de supporters.

En na negen minuten was het helemaal over en sluiten: wedstrijd definitief stopgezet. De supporters van Groningen toonden zich hardleers.

Rookbommen, bekers naar de spelers, pitch invaders, ... Het leverde ongeziene taferelen op in Groningen. Voor de supporters van Ajax Amsterdam werd het een trip van 400 kilometer voor 9 minuten.

Groningen zakt net als Cambuur dit seizoen uit de Eredivisie weg, maar dat kan de acties van de supporters uiteraard onder geen beding goedspreken.

FC Groningen - Ajax match was stopped due to thrown items and fans entering the field.#groaja pic.twitter.com/tgWuPRcNvr