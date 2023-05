Hand in hand kameraden: traditieclub maakt indruk met waanzinnige tifo en prachtprestatie en is kampioen, Imke Courtois komt met stevige voorspelling

Het is zover. Zes jaar na de vorige titel is het opnieuw raak voor de 'club van het volk' en de 'trots van Zuid'. Feyenoord is voor de tweede keer deze eeuw kampioen.

Feyenoord is voor de zestiende keer landskampioen in Nederland. Na 2017 is het de tweede keer deze eeuw dat de club van het volk kampioen is.

De Rotterdammers hadden aan een overwinning tegen Go Ahead Eagles altijd voldoende voor de titel en de zege kwam nooit in het gedrang.

Idrissi en Gimenez zorgden in een dik kwartier al voor een 2-0 voorsprong, na rust deed Paixao snel definitief de boeken dicht.

In De Kuip konden meer dan 50.000 fans aan het feest, vooraf had de club ook al uitgepakt met een tifo van liefst 10.000 vierkante meter.

Imke Courtois was vooraf zeker dat Feyenoord de titel ging pakken. In De Zondag pakte ze uit met een stevige quote.

"Het is bijzonder knap werk van coach Arne Slot bij Feyenoord. Van hem gaan we nog horen", aldus Courtois.