Schorsing Dante Vanzeir is voorbij: de ploegmaats beslissen over zijn toekomst bij de ploeg

De schorsing van Dante Vanzeir zit erop. Onder de spelers was er een anonieme stemming en die gaf een unaniem resultaat: hij mag terugkomen.

Het avontuur van Dante Vanzeir bij de New York Red Bulls in de MLS begon niet goed. Hij was betrokken bij een racismerel en werd voor 6 wedstrijden geschorst. Ondertussen zit zijn straf erop en mag hij in theorie tegen Montréal spelen.

Die wedstrijd is een thuiswedstrijd, wat gevoelig kan liggen. Een deel van de fans liet na het incident immers duidelijk blijken dat ze Vanzeir liever weg zien gaan. Daarom werden de abonnees al op voorhand ingelicht over zijn terugkeer.

Ook was er een anonieme stemming onder de spelers. Daar stemden ze unaniem voor een terugkeer naar het team. Zo traint Vanzeir weer mee met het team.

"In de tussentijd heeft Vanzeir verschillende sessies gevolgd. Die gingen over culturele gevoeligheden, over emotionele geladenheid en over hoe je fouten kan rechtzetten. En hij zal ook in de toekomst aan zichzelf blijven werken. Het is opnieuw een stap vooruit en Vanzeir blijft zijn verantwoordelijkheid opnemen", klinkt het bij de New York Red Bulls.