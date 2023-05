Negatieve sfeer op Sclessin, maar Ronny Deila krijgt steun van analist

Bij Standard gaat de temperatuur richting vriespunt. Het Europese ticket en mogelijk ook trainer Ronny Deila zijn weg.

Standard had gehoopt op een Europees ticket, maar dat was de Rouches uiteindelijk niet gegund. De 3-0-nederlaag op bezoek bij Westerlo was de druppel. Momenteel is de perceptie van het seizoen van Standard negatief, terwijl dat eigenlijk niet zo had moeten zijn.

“Het was onmogelijk om iets anders te verwachten in Westerlo met zoveel ontbrekende spelers”, is analist Philippe Albert heel erg duidelijk bij La Capitale. “Voor de jongeren waarop Standard bouwt, is het belangrijk om ervaring op te doen in dit soort wedstrijden.”

De grenzen van het team werden ontdekt, maar dat is ook logisch. Volgend seizoen wordt trouwens niet eenvoudig met grote namen als Alzate, Zinckernagel, Laifis, Cimirot en Dussenne die zullen verdwijnen uit het team.

Maar er was veel meer dan transfers van spelers die de match verpestte. “Het is duidelijk dat de context rond Ronny Deila de wedstrijd in Westerlo er niet gemakkelijker op maakte. Ik wil de coach van Standard geloven als hij zegt dat hij geen contact met Brugge heeft. Hij heeft fantastisch werk geleverd en Standard moet met de huidige situatie omgaan.”