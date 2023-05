Real laat racisme-incident niet blauwblauw: klacht ingediend bij Spaanse gerecht

Vinicius Jr. werd op het veld van Valencia slachtoffer van racistische spreekkoren. Zijn club Real laat het daar echter niet bij en heeft nu een klacht ingediend.

'De Koninklijke' heeft officieel een klacht ingediend bij het Spaanse gerecht en noemt wat gebeurd is een haatmisdrijf. "Deze gebeurtenissen vormen een directe aanval op het samenlevingsmodel van onze sociale en democratische rechtsstaat", klinkt het in een mededeling.

Op het veld van Valencia kreeg de Braziliaanse flankaanvaller apengeluiden te horen. Er zou zelfs meermaals het woord "aap" geroepen zijn. Vinicius reageerde -volkomen terecht- heel emotioneel en kreeg daarvoor -volkomen onterecht- een rode kaart.

Op sociale media uitte Vinicius kritiek over La Liga. De aanvaller stelt dat racisme een serieus probleem is in de Spaanse competitie en dat de bond te weinig doet om dat tegen te gaan. Daarvoor kreeg hij meteen tegenwind van Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse Liga.

"We hebben dit geprobeerd uit te leggen aan je, maar je kwam niet opdagen op de twee data die je zelf hebt aangevraagd. Voordat je LaLiga bekritiseert, is het belangrijk dat je jezelf goed informeert. Laat je niet manipuleren en zorg dat je elkaars kwaliteiten en het werk dat we samen hebben gedaan volledig begrijpt", aldus Tebas.