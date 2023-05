Witte rook blijft uit bij Beerschot dat dringend op zoek is naar vers kapitaal

De groep boven Beerschot, United World, wil zijn Europese clubs verkopen. Vooralsnog blijft het bang afwachten op het Kiel.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Beerschot de afgelopen maanden met verschillende nieuwe investeerders gesproken. Tot op heden is er een nieuwe overnemer gevonden voor de aandelen die United World bezit.

Zo lijkt het dat Beerschot het nieuwe seizoen zal beginnen met Francis Vrancken, Philippe Verellen en United World als aandeelhouders. Dit zonder dat er vers kapitaal in de club wordt gepompt. Het is dus bang afwachten wat dit zal betekenen voor de sportieve ambities van Beerschot. De promotie lijkt een doel, maar er is een serieuze sportieve en dus financiële injectie nodig om dit doel te bereiken.