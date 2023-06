OFFICIEEL: voormalige Lierse-speler heeft zijn toptransfer nu echt wel beet en kan op titeljacht in Bundesliga

Het van bij Lierse schoppen tot de top van de Bundesliga: dat is een knap parcours. Via een transfer deze zomer gaat het werkelijkheid worden voor Ramy Bensebaini.

Het was bij Lierse dat Ramy Bensebaini in het seizoen 2014-2015 zich aan zijn eerste Europese avontuur waagde. Zijn Algerijnse club Paradou leende hem uit aan Lierse, dat toen nog op het hoogste niveau in het Belgische voetbal actief was.

De international vond voor Lierse één keer de weg naar de netten. In de jaren nadien nam zijn loopbaan een hogere vlucht bij Montpellier en Rennes. Borussia Mönchengladbach haalde hem in 2019 weg uit Frankrijk. Zijn contract loopt deze zomer af bij de nummer 10 uit de Bundesliga.

Een jaar geleden stond Bensebaini al in de belangstelling van Man United en nu gaat de 28-jarige Algerijnse verdediger ook echt een transfer maken naar een topclub. Borussia Dortmund heeft hem voor vier seizoenen vastgelegd. Met zijn volgende club kan Bensebaini op zoek naar de titel, die ontglipte Dortmund dit seizoen nog net.