Het vertrek van Martinez goede zaak voor flexibiliteit Belgisch voetbal? "Lange tijd één van de grote krachten geweest"

Het vertrek van Roberto Martinez als Belgisch bondscoach betekent ook dat meer flexibiliteit nu mogelijk is voor de andere coaches. Zoals Jacky Mathijssen, die de beloften onder zijn hoede heeft.

Sinds 2016 bootste Martinez in België een model na dat Spanje ook nastreeft: om alle ploegen eenzelfde soort voetbal te laten spelen. Dat kwam er dus op neer dat wanneer de Rode Duivels met drie achteraan speelden (wat zes jaar aan een stuk het geval was), dat de beloften dat ook moesten doen.

Verandering onder Tedesco

Onder Domenico Tededsco is dat niet langer het geval. De nieuwe bondscoach varieert met zijn schema's. In zijn eerste twee interlands als bondscoach van België heeft de nationale ploeg zowel met drie achteraan als met vier achteraan gespeeld.

"Ja, het is waar, ik heb nu meer mogelijkheden", gaat Jacky Mathijssen op zijn persconferentie in op dit onderwerp. "Iedereen weet hoe de Rode Duivels gespeeld hebben en Roberto Martinez eiste dat de beloften op dezelfde manier zouden spelen. Nu is er meer flexibiliteit."

Mathijssen is niet rouwig om die verandering. "Neem het EK als voorbeeld. De ene match speel je tegen Nederland, de andere tegen Georgië: je moet geen tactisch expert zijn om te begrijpen dat dit heel andere wedstrijden zijn."

Flexibiliteit in toekomst behouden

"Eén ding mag je niet vergeten: tactische flexibiliteit is lange tijd één van de grote krachten van België geweest. We waren op dat vlak één van de beteren. Dat moeten we in de toekomst zien te behouden", besluit Mathijssen.