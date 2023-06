'AC Milan wil transfer voor De Ketelaere aan absolute bodemprijs, op één voorwaarde'

Charles De Ketelaere mag weg bij AC Milan. En dat moet zijn nieuwe ploeg zelfs niet al te veel geld kosten.

AC Milan betaalde vorige zomer maar liefst 35 miljoen euro voor Charles De Ketelaere aan Club Brugge. Daar heeft het dit seizoen geen plezier van gehad want onze landgenoot vond helemaal zijn draai niet bij zijn nieuwe club.

Met Paolo Maldini had hij nog een beschermengel als sportief directeur die rotsvast in hem geloofde, maar sinds die ontslagen is lijkt er totaal geen toekomst voor De Ketelaere bij AC Milan te bestaan, ondanks een contract voor vier seizoenen nog.

Van een uitleenbeurt lijkt de Italiaanse club niet te moeten weten, een definitieve transfer is dan ook de enige oplossing. Volgens de Italiaanse journalist Alessandro Schiavone wil AC Milan de transferprijs zelfs stevig doen zakken.

Met slechts 15 miljoen euro zouden ze in de modehoofdstad tevreden zijn, al is daar wel een doorverkooppercentage van 30 procent aan gekoppeld. Uitkijken of er nu meer ploegen zullen toehappen aan die voorwaarden.