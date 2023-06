Terug in de armen gesloten? Vanzeir valt sterk in, en wordt daarvoor beloond

Dante Vanzeir werd door zijn club New York Red Bulls dit seizoen voor zes wedstrijden geschorst na een racisme-rel. Intussen heeft de Belgische spits een tweede kans gekregen in de MLS.

Gisteren viel hij bij de rust in voor zijn club, en hielp hij New York aan een gelijkspel tegen Charlotte FC (2-2). Op een voorzet van Braziliaanse spitsbroer Elias Manoel liep hij zich perfect vrij, om vervolgens de aansluitingstreffer in doel te leggen.

New York had na die 1-2 bloed geroken en maakte in de 57ste minuut gelijk. Op 'assist' van Vanzeir schoot Cameron Harper de gelijkmaker tegen de touwen.

Na de wedstrijd werd onze landgenoot door de fans uitgeroepen tot Man van de Match.