Charles De Ketelaere op erg bizarre wijze in bescherming genomen door Jacky Mathijssen op persconferentie

Charles De Ketelaere schoof aan voor de persbabbel voor het duel tussen Georgië en België. Zijn trainer bij de nationale U21 wil hem vooral in bescherming nemen.

Tegen Nederland vertoonde Charles De Ketelaere de symptomen van een speler die vertrouwen mist. Jacky Mathijssen rekent wel op hem, mogelijk zelfs als aanvoerder. "Ik ben niet naar hier gekomen om kapitein te zijn. Aster Vranckx droeg de kapiteinsband tijdens de kwalificaties. Als hij speelt, is het normaal dat die voor hem is."

Duidelijke woorden van De Ketelaere, die nadien vooral vragen kreeg over zijn persoonlijke rol. Jacky Mathijssen pikte in. "Ik begrijp jullie vragen, die zijn legitiem. Maar wat hij zegt is een perfect voorbeeld van waarom hij hier is. Dit toont dat niemand boven de groep staat."

"Als spelers naar de Duivels komen, maakt het weinig uit hoeveel doelpunten ze gemaakt hebben of hoeveel assist ze hebben uitgedeeld", gaat de bondscoach van de Jonge Duivels verder. Na een vraag over de evolutie na een seizoen in een topcompetitie, klinkt het antwoord: "Hij is verbeterd en heeft ervaring opgedaan bij een grote club".

Vaderfiguur

De vraag was eigenlijk aan CDK zelf gericht, maar goed. Die moest nadien enkel nog 'voila' zeggen. Mathijssen vervulde op deze persbabbel de rol van een vaderfiguur die zijn poulain wilde beschermen. Het woord 'Milan' werd geen enkele keer uitgesproken.