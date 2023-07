Laporta moet met schaamrood op de wagen toegeven: "Barcelona moet nog jarenlang betalen voor Messi"

FC Barcelona slaagde er deze zomer niet in om Lionel Messi terug te halen naar Camp Nou. De Argentijn koos voor een Amerikaans avontuur bij Inter Miami FC. Maar minstens even opvallend: de Catalanen blijven hem maandelijks betalen.

Tijdens de coronacrisis werd ook FC Barcelona keihard getroffen. De Catalaanse grootmacht beschikte al niet over een groene boekhouding, maar de lockdowns zorgden ervoor dat de cijfers in bloedrood potlood werden aangebracht.

Eén van de besparingsmaatregelen was het verminderen - of beter gezegd: spreiden - van de lonen. Zo kwamen Lionel Messi en Barça overeen dat zijn loon uitgesteld zou worden uitbetaald.

De uitgestelde betalingen aan Lionel Messi stoppen pas in 2025

"Het klopt dat wij zo'n deal hebben gesloten met Messi", geeft Joan Laporta toe in La Vanguardia. "De uitgestelde betalingen aan De Vlo stoppen pas in 2025. Op dat moment was er immers geen andere oplossing voorhanden."