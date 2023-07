Steraanvaller van Ajax neemt drastische beslissing

Al twee dagen verscheen hij op de club zoals was afgesproken. Zijn voetbalschoenen weigert hij echter aan te doen. Eerst wil hij wat garanties krijgen.

Ajax kende een teleurstellend seizoen in de Eredivisie. Ze speelden niet mee voor de titel en konden zich zo ook niet plaatsen voor de Champions League. Dit zorgt ervoor dat er eerst wat spelers moeten vertrekken voor er kan gesproken worden over versterking.

De Nederlandse topclub kende niet alleen sportief een moeilijk seizoen, ook financieel was het geen succes. Een aantal transfer rendeerden niet en het lijkt er niet op dat ze deze mercato een top uitgaande transfer kunnen realiseren. Tegelijkertijd is momenteel de derde trainer in minder dan één jaar aan de slag bij Ajax wat ook voor de nodige chaos zorgt. Sterspeler Dusan Tadic heeft er genoeg van.

De aanvaller, die in 241 duels 105 keer scoorde en 112 assists gaf, weigert om aan de trainingen te beginnen. Hij wil eerst garanties krijgen welke versterkingen er gaan bijkomen en dat Ajax een elftal heeft dat volgend seizoen voor de titel kan spelen. Tegelijkertijd schemert hij ook met interesse van verschillende clubs en staat hij open voor een vertrek bij Ajax.