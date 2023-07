🎥 Opnieuw van gedacht veranderd: Noa Lang heeft een belangrijke boodschap voor zijn fans

Noa Lang zal volgend seizoen dan toch met rugnummer 7 spelen. Dat heeft hij in een videoboodschap laten weten.

Sinds zijn overgang naar PSV is er al veel om Noa Lang te doen geweest. Op de 1e training blesseerde hij zich en er is ook het verhaal van zijn rugnummer. Bij zijn transfer werd er aangekondigd dat hij met het rugnummer 7 zal spelen.

Maar dan kwam er de transfer van Xavi Simons naar PSG (en uiteindelijk RB Leipzig). Daardoor kwam diens nummer 10 vrij. Daarop koos Lang ervoor om met nummer 10 te gaan spelen. De fans die al een shirt met het nummer 7 hadden gekocht, ging hij vergoeden.

Een paar dagen later kwam Lang met een nieuwe boodschap, wat ook goed nieuws voor zijn bankrekening is. "De club vertelde me dat er al heel veel fans mijn shirt met het nummer 7 hebben gekocht. Daarom hebben we besloten om komend seizoen toch maar met het nummer 7 te spelen", klonk het in een videoboodschap.