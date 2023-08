Toptalent Bonsu Baah spreekt duidelijke taal na debuut met Genk in Jupiler Pro League: "Droom verwezenlijken"

De wedstrijd tegen Eupen was er één om snel te vergeten voor Racing Genk, dat met 0-1 onderuitging. Maar er was wel een lichtpunt: het debuut van de jonge Christopher Bonsu Baah in de Jupiler Pro League.

Bonsu Baah is een 18-jarige Ghanees waar men bij Genk veel van verwacht. De jonge flankspeler mocht er zijn handtekening zetten onder een contract van 5 jaar.

Tegen Eupen stond hij in de basis en toonde hij zijn kwaliteiten: het is duidelijk dat hij een uitstekende pass in de voeten heeft, snelheid en de nodige werklust. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Wouter Vrancken, nochtans kritisch voor zijn spelersgroep, zich tevreden toonde.

"Bonsuh Baah en Yira Sor toonden veel energie. Die jongens toonden een goede mentaliteit", klonk het bij de Genkse oefenmeester.

Heel blij dat ik bij Genk mag voetballen

Bonsu Baah benadrukt dat hij zich uitstekend voelt bij de Limburgse club. "Ik ben heel blij dat ik bij Genk mag voetballen, het is leuk om in dit team te zitten", vertelt hij tegenover Voetbalkrant.

Hij kwam voor het eerst in actie in de Jupiler Pro League. "Ik vind het niveau in de Belgische competitie wel goed", zegt hij daarover.

Over de nederlaag tegen Eupen was hij duidelijk. "We hebben ons niet goed gehouden aan het plan van de coach. We moeten meer op doel trappen."

De jonge flankspeler wil alvast voor het hoogst haalbare gaan met Racing Genk. "Hopelijk kunnen we onze droom verwezenlijken en de competitie winnen."