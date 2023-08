Mertens wil nog één ding verwezelijken, voor hij op voetbalpensioen gaat: "Kan me niet eens inbeelden hoe de sfeer in ons stadion zou zijn"

Opnieuw was Dries Mertens van goudwaarde voor Galatasaray. Mede dankzij een doelpunt van de aanvaller, lijkt de Turkse landskampioen zeker van de laatste voorronde van de Champions League.

En in die competitie wil Mertens (36) nog één keer schitteren, voor hij op voetbalpensioen gaat. “Ik wil heel graag de Champions League beleven. Ik kan me niet eens inbeelden hoe de sfeer in ons stadion zou zijn. Vorig jaar was het vreemd om maar één wedstrijd per week te spelen, terwijl ik het negen jaar lang gewend was om twee matchen per week te spelen. Ik kijk ernaar uit om dat terug te doen en belangrijke matchen te spelen", reageert de Leuvenaar enthousiast via Het Laatste Nieuws.

Het zou dan ook kunnen dat dit seizoen het laatste wordt voor 'Ciro'. “Ik denk dat dit mijn laatste seizoen wordt. Ik ben nu 36 en word 37. In mijn hoofd voel ik me 25, maar het lichaam is wat anders. Ik wil andere dingen in het leven proberen, al geniet ik er nog steeds elke dag van om voetballer te zijn.”

Mede dankzij een doelpunt van Mertens wist Galatasaray met 0-3 te winnen van het Sloveense Olimpija Ljublijana in de voorlaatste voorronde van de Champions League. Het maakt de terugwedstrijd haast overbodig.