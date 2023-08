Het zal toch niet waar zijn? Premier League-seizoen gaat dramatisch van start voor Kevin De Bruyne

Burnley en Manchester City trapten een half uur geleden het nieuwe Premier League-seizoen op gang. Meteen bijzonder slecht nieuws voor de Citizens.

Want Kevin De Bruyne moest na 25 minuten de strijd staken. Net zoals in de Champions League-finale was er geen contact toen de Belg het veld moest verlaten.

Geen goed teken, en voorlopig niet duidelijk of het opnieuw zijn hamstring is die de spelmaker parten speelt. Kovacic, die overkwam van Chelsea deze zomer, verving KDB.

Een dramatische week dus voor de Rode Duivels, die na Thibaut Courtois (die gisteren een zware knieblessure opliep op training) nu ook Kevin De Bruyne (voor onbepaalde tijd) zien uitvallen.