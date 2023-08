'Tottenham heeft eerste gesprekken om Rode Duivel opvolger voor Harry Kane te maken'

Harry Kane trok de deur achter zich dicht bij Tottenham. De Engelse club is druk op zoek naar een opvolger.

Tottenham had het vertrek van Kane al een tijdje voelen aankomen. Nu het effectief ook zo is, is de zoektocht naar een opvolger volop aan de gang.

Romelu Lukaku kwam al in beeld op Kane op te volgen en volgens Calciomercato heeft de Engelse ploeg nu ook al een gesprek gehad met Big Rom en Chelsea over een mogelijke transfer.

Onze landgenoot heeft geen enkele toekomst meer bij Chelsea. Inter Milan haakte dan weer af onder druk van de supporters, nadat die vernamen dat Lukaku met Juventus had gesproken. Maar ook daar lijkt hij niet echt welkom bij de fans...

Tottenham heeft ook al contact genomen met Chelsea om te kijken of een transfer mogelijk is. Dat is zeker het geval, want Lukaku kreeg geen rugnummer voor dit seizoen toegekend.

De deal moet voor 1 september in orde komen, dus de tijd dringt. Lukt dat niet, dan lijkt enkel nog Saudi-Arabië de uitweg voor de Rode Duivel.