Ajax helemaal afgemaakt door icoon: "Rare ploeg en rare club"

Brian Riemer verwijst wekelijks wel eens naar die gewonnen oefenmatch tegen Ajax in de voorbereiding. Maar was dat werkelijk zo speciaal? Het gaf een vertekend beeld, want de Amsterdammers zijn ver afgezakt. Dat ziet ook Marco van Basten, icoon van het Nederlands voetbal.

Op bezoek bij Excelsior verspeelde Ajax al twee punten. "Het was angstig slecht. Ik maak me zorgen om Ajax", vertelde de voormalig speler en trainer bij Rondo van Ziggo Sport.

"Ze hebben die Forbs gehaald voor een flinke prijs, maar die deed niet echt bijzondere dingen", vervolgde Van Basten. "Medic was vorige week Man of the Match, maar nu vanwege hele andere redenen. Ik zie geen goede voetballers, geen initiatief. Ik zie geen ploeg die domineert en van achteruit speelt. Dit Ajax is geen ploeg met flair."

Ook het bestuur kreeg een veeg uit de pan. "Het is echt helemaal niks. Een rare ploeg en een rare club. Want wie hoor je nu? Dit is geen Ajax, dit is FC Amsterdam. In twee jaar is het heel snel slecht gegaan, dat is echt bizar. Maar wie kun je nu aanspreken? Mislintat is net binnen en geeft al het geld uit, waarbij je nog maar moet hopen dat het aan de juiste spelers wordt uitgegeven. Ik heb echt mijn twijfels."