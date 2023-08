📷 OFFICIEEL Bas Dost heeft een nieuwe werkgever gevonden

Bas Dost verliet na vorig seizoen FC Utrecht. Hij heeft nu een nieuwe ploeg gevonden, opnieuw in Nederland.

De 34-jarige Bas Dost gaat aan de slag bij NEC. Daar zijn ze bijzonder opgezet met de komst van de ex-goalgetter van Club Brugge.

Technisch directeur Carlos Aalbers verwoordt het als volgt op de website van de club. “We zijn blij dat we onze selectie met een speler als Bas Dost kunnen versterken. Met zijn ervaring, winnaarsmentaliteit en doelpunteninstinct is hij van toegevoegde waarde voor ons team en onze club.”

Ook de Nederlander zelf is opgetogen. “Ik heb de gesprekken met NEC altijd als positief ervaren en had vanaf het eerste moment het gevoel dat ze me graag wilden hebben. Daarnaast spraken me de verhalen over de club en de stad Nijmegen ook erg aan. Ik ben fit en wil graag zo snel mogelijk mijn waarde voor het elftal bewijzen.”